Na kilka godzin przed ceremonią otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 atmosfera we Włoszech jest gorąca. Organizatorzy obawiają się, że Ghali, bardzo popularny raper, który ma wystąpić podczas ceremonii, wywoła skandal. Ghali jest znany z ostrych, politycznych wypowiedzi na temat Izraela i kryzysów migracyjnych.

Ghali walczy o Palestyńczyków

32-letni muzyk często podczas koncertów mówi o sprawach, które są dla niego ważne i nie zważa na to, jaka to impreza. Podczas występu na festiwalu w Sanremo w 2024 r. przestał nagle śpiewać i krzyknął ze sceny, że "Izrael musi powstrzymać ludobójstwo". Później na platformie X zamieścił wpis, w którym nazwał działania Izraela "nowym Holokaustem".

Reklama

Ghali opublikował na kilka godzin przez występem na otwarciu olimpiady bardzo emocjonalny wpis. Jego fani liczą na to, że także podczas ceremonii zabierze głos. Z kolei organizatorzy uspokajają, że artysta po prostu wyjdzie i zaśpiewa.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Ghali: pewna moja myśl nie może być wyrażona

"Do wszystkich. Wiem, kiedy głos zostaje zaakceptowany. Wiem, kiedy jest korygowany. Wiem, kiedy powie się za dużo. Wiem, dlaczego chcieli kogoś takiego, jak ja" - napisał Ghali w poście na Instagramie. "Wiem też, dlaczego mnie by nie chcieli. Wiem, dlaczego zaprosili. Wiem, dlaczego nie mogę już śpiewać włoskiego hymnu. Wiem, dlaczego zaproponowali mi, bym mówił na scenie wiersze o pokoju. Wiem, że mogłem mówić w więcej niż jednym języku. Wiem, że język arabski to byłoby zbyt wiele. Wiem, że pewna moja myśl nie może zostać wyrażona. Wiem też, że moje milczenie stanie się głośne. Wiem, że wszystko jest Wielkim Teatrem" - napisał Ghali.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Fani czekają na występ Ghaliego

Pod postem rapera jest mnóstwo komentarzy i głosów poparcia. "Ghali, jesteśmy dumni z Ciebie, bo masz zawsze odwagę, by być sobą" - piszą fani. "Nawet jeśli będziesz milczał, twoja obecność zrobi hałas" - napisał internauta.

Kim jest Ghali?

Ghali (właściwie Ghali Amdouni, ur. 21 maja 1993 r. w Mediolanie) to popularny włoski raper i producent muzyczny tunezyjskiego pochodzenia.. Jest jedną z czołowych postaci na włoskiej scenie rapowej i trapowej. Pierwsze sukcesy odniósł dzięki publikacji piosenek na platformach streamingowych.