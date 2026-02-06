Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że list został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo - jak wskazano - nie udało się ich się do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

Prokuratura: podejrzany Ziobro ukrywa się

"Zgodnie z art. 279 § 1 k.p.k. prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym, jeżeli podejrzany się ukrywa" - zaznaczył w komunikacie rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Zdaniem prokuratury przesłanka ta została w niniejszej sprawie spełniona, co wprost potwierdził sąd w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. "Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" - stwierdzono. Komenda Stołeczna Policji na swojej stronie opublikowała w piątek list gończy z wizerunkiem i danymi Zbigniewa Ziobry.

26 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS m.in. , że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.