Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że list został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo - jak wskazano - nie udało się ich się do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

Zbigniew Ziobro trafi do aresztu na trzy miesiące? Jest decyzja sądu
Zbigniew Ziobro trafi do aresztu na trzy miesiące? Jest decyzja sądu

Zobacz również
list gończy prokuratura poinformowała o wszczęciu poszukiwań Zbigniewa Ziobry listem gończym / Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Prokuratura: podejrzany Ziobro ukrywa się

"Zgodnie z art. 279 § 1 k.p.k. prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym, jeżeli podejrzany się ukrywa" - zaznaczył w komunikacie rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Zdaniem prokuratury przesłanka ta została w niniejszej sprawie spełniona, co wprost potwierdził sąd w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. "Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" - stwierdzono. Komenda Stołeczna Policji na swojej stronie opublikowała w piątek list gończy z wizerunkiem i danymi Zbigniewa Ziobry.

Reklama
Trump chwali polityka PiS za jego wypowiedzi. 'Uczcie się od Polski'
Trump chwali polityka PiS za jego wypowiedzi. "Uczcie się od Polski"

Zobacz również
list gończy za Ziobrą Na stronie policji jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą / policja.pl

26 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS m.in. , że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.