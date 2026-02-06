Na co chorował prezes PiS?

Jarosław Kaczyński kilka dni temu trafił do szpitala. Oficjalnym powodem hospitalizacji była niegroźna infekcja. Nieoficjalnie mówi się, że to zapalenie płuc. Prezes PiS przebywał w szpitalu ponad tydzień.

Jarosław Kaczyński opuścił szpital

Teraz na platformie X pojawił się wpis rzecznika partii. Rafał Bochenek poinformował w nim, że Jarosław Kaczyński opuścił szpital. "Pan prezes Jarosław Kaczyński opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu" - czytamy w piątkowym wpisie.

"Pracujemy dla Polski"

Dodał, że choć prezes PiS był chory, to "na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS". "Nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski" - dodał Bochenek.