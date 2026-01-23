Jarosław Kaczyński opuścił dom na Żoliborzu

Jarosław Kaczyński kilka miesięcy temu opuścił swój dom na warszawskim Żoliborzu. Bliźniak, w którym mieszka prezes PiS, ma powierzchnię ok. 150 mkw. Powodem wyprowadzki jest remont drugiej części domu, którą przeprowadzają nowi właściciele.

Reklama
Osobliwe wyznanie kuzyna prezesa PiS. 'Koty Jarka nas terroryzują'
Osobliwe wyznanie kuzyna prezesa PiS. "Koty Jarka nas terroryzują"

Zobacz również

Prezes PiS zamieszkał u kuzyna

Prezes PiS na ten czas wyprowadził się wraz ze swoimi dwoma kotami do swojego brata ciotecznego Jana Marii Tomaszewskiego. Dobrze się nam razem mieszka – mówił Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta - uchylił rąbka tajemnicy. Przyznał, że najwięcej zamieszania wprowadzają koty Jarosława Kaczyńskiego. One nas terroryzują, biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło - śmiał się Jan Maria Tomaszewski.

Jarosław Kaczyński nadal nie wrócił do domu. Gdzie teraz mieszka?

Jarosław Kaczyński miał wrócić do swojego domu na Żoliborzu po świętach a dokładnie po Sylwestrze. Tak się jednak nie stało. Remont się przedłużył. Gdzie teraz mieszka Jarosław Kaczyński? Wciąż urzęduje w domu brata ciotecznego. Zostaje u Tomaszewskiego na dłużej, bo remont domu na Żoliborzu jest gigantyczny. Nie idzie tam wytrzymać – mówi informator "Super Expressu".