Jarosław Kaczyński opuścił dom na Żoliborzu

Jarosław Kaczyński kilka miesięcy temu opuścił swój dom na warszawskim Żoliborzu. Bliźniak, w którym mieszka prezes PiS, ma powierzchnię ok. 150 mkw. Powodem wyprowadzki jest remont drugiej części domu, którą przeprowadzają nowi właściciele.

Reklama

Prezes PiS zamieszkał u kuzyna

Prezes PiS na ten czas wyprowadził się wraz ze swoimi dwoma kotami do swojego brata ciotecznego Jana Marii Tomaszewskiego. Dobrze się nam razem mieszka – mówił Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta - uchylił rąbka tajemnicy. Przyznał, że najwięcej zamieszania wprowadzają koty Jarosława Kaczyńskiego. One nas terroryzują, biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło - śmiał się Jan Maria Tomaszewski.

Jarosław Kaczyński nadal nie wrócił do domu. Gdzie teraz mieszka?

Jarosław Kaczyński miał wrócić do swojego domu na Żoliborzu po świętach a dokładnie po Sylwestrze. Tak się jednak nie stało. Remont się przedłużył. Gdzie teraz mieszka Jarosław Kaczyński? Wciąż urzęduje w domu brata ciotecznego. Zostaje u Tomaszewskiego na dłużej, bo remont domu na Żoliborzu jest gigantyczny. Nie idzie tam wytrzymać – mówi informator "Super Expressu".