Jarosław Kaczyński wyprowadził się z domu. Powód?

Prezes PiS opuścił na jakiś czas swój dom na warszawskim Żoliborzu. Powodem jest remont, który odbywa się w części bliźniaka, w którym mieszka Jarosław Kaczyński. Nowi właściciele na dobre wprowadzić się mają latem 2026 roku. Do tego czasu spokój prezesa PiS zakłócałby harmider związany z remontem.

Gdzie się wyprowadził prezes PiS?

Dlatego też Jarosław Kaczyński postanowił wyprowadzić się na jakiś czas i przenieść do mieszkającego po drugiej stronie Wisły Jana Marii Tomaszewskiego. To znany w środowisku kuzyn prezesa PiS.

W rozmowie z "Super Expressem" Jan Maria Tomaszewski zdradził, jak żyje się pod jednym dachem z Jarosławem Kaczyńskim. Okazuje się, że o ile prezes PiS nie jest kłopotliwym współlokatorem, to jego dwa koty już tak.

Kuzyn zdradza, jak mieszka się z prezesem PiS. "Koty nas terroryzują"

Jarek wziął ze sobą koty, kiedy do mnie się przeprowadzał. I te koty nas terroryzują. Biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło – mówi Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". Przyznaje, że on podobnie jak Jarosław Kaczyński jest miłośnikiem zwierząt. Ja swojego kota już niestety nie mam, bo zaginął. Bardzo mi go brakuje – wyznał Tomaszewski. Jarosław Kaczyński jest właścicielem dwóch kotów - Busia i Alika.