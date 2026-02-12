Generał Syrski podkreślił, że system obrony przeciwlotniczej funkcjonuje w niezwykle trudnych warunkach stałych ataków rakietowych i dronowych przeciwnika.

Gen. Syrski: Odporność systemu zależy od wielu czynników

W takich warunkach odporność systemu zależy od wielu czynników. W szczególności od regularnych dostaw środków rażenia, unowocześniania technologicznego, skutecznych decyzji kadrowych i zarządczych, zdolności do szybkiej adaptacji do nowych wyzwań oraz odejścia od przestarzałych praktyk biurokratycznych – zaznaczył Syrski.

Reklama

Gen. Syrski: Wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej to podstawa

Generał dodał, że w trudnych warunkach pogodowych podstawowym i najskuteczniejszym środkiem pozostają wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, które są zdolne do działania w każdych warunkach atmosferycznych. Przy sprzyjającej pogodzie aktywnie wykorzystywane są także samoloty, śmigłowce i drony przechwytujące.

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat poinformował, że podczas odpierania zmasowanego rosyjskiego ataku w nocy z 6 na 7 lutego Siły Obrony Ukrainy nie mogły liczyć na wykorzystanie samolotów F-16 i Mirage z powodu warunków uniemożliwiających loty.

Reklama

Gen. Syrski: Podzielimy kompetencje z nowym rodzajem sił zbrojnych

Syrski zapowiedział zwiększenie efektywności bezzałogowego komponentu obrony przeciwlotniczej. Dodał, że planowany jest podział kompetencji między wojskami rakietowymi obrony przeciwlotniczej i nowym rodzajem sił zbrojnych, który będzie odpowiadał za ochronę ważnych obiektów.

Zełenski: Siły Powietrzne Ukrainy nie radzą sobie z dronami Rosji

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz drugi w ciągu tygodnia skrytykował Siły Powietrzne za niewystarczająco efektywną walkę z rosyjskimi dronami w obwodach, które graniczą z Rosją. Po raz pierwszy szef państwa mówił, że jest niezadowolony z działania Sił Powietrznych w niektórych regionach kraju, 6 lutego. Zapowiedział wtedy zmiany kadrowe w tych wojskach.