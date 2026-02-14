Putin musi mieć odwagę, by rozpocząć przynajmniej rozejm, aby można było zacząć poważny dialog w sprawie pokoju. Niestety przez prawie cztery lata nie było ani jednego dnia, w którym na Ukrainę nie spadły setki bomb, dronów i rakiet – powiedział włoski minister podczas rozmowy z dziennikarzami.

Chciałbym, aby chociaż przez jeden dzień te bomby i ataki się zatrzymały. To byłby dzień, w którym naprawdę mogłaby rozpocząć się droga do pokoju - dodał.

Włoski minister do Putina: Miej odwagę ogłosić rozejm

Crosetto mówił też o znaczeniu trwających od ponad 70 lat relacji w ramach NATO.

Kiedy wydaje się, że pojawiają się zgrzyty to jest tak, jak gdy w domu dyskutuje się z żoną, a potem godzimy się i idziemy dalej razem. Sojusz Północnoatlantycki jest fundamentem pokoju na świecie, jest fundamentem wolności na świecie i z pewnością jest jedną z organizacji, którą należy zachować i wzmacniać, bo celami NATO było zawsze stabilizowanie, dążenie do zachowania pokoju, demokracji i prawa międzynarodowego. A tego potrzebujemy w tym momencie bardziej niż kiedykolwiek - ocenił Crosetto.

Zwrócił też uwagę na wagę relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Zawsze mieliśmy obronę i zawsze mieliśmy zagwarantowane odstraszanie dzięki amerykańskiej broni nuklearnej, która na pewno, z punktu widzenia ilościowego i jakościowego, jest najlepszym parasolem i najlepszym zabezpieczeniem, jakie istnieje na świecie. Dlaczego nadal z niego korzystać? - zapytał.

Jest też broń francuska i brytyjska; ich zdolność odstraszania jest z pewnością do dyspozycji wszystkich sojuszników - przypomniał Następnie Crosetto.