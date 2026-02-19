W rozmowie z siecią redakcji berlińskich (NBR) i dziennikiem "Rheinpfalz" szef niemieckiego rządu podkreślił, że "rozsądek i argumenty humanitarne nie przekonają (przywódcy Rosji Władimira) Putina". To gorzka prawda – dodał kanclerz.

Kanclerz Niemiec: Rosja nie jest w stanie funkcjonować bez wojny

Zdaniem Merza wojna w Ukrainie zakończy się dopiero wtedy, gdy jedna ze stron będzie wyczerpana – militarnie lub gospodarczo. Jak ocenił, "rosyjska klika władzy w dającej się przewidzieć przyszłości nie jest w stanie funkcjonować bez wojny". Musi podtrzymywać machinę wojenną, bo nie ma planu, co zrobić z setkami tysięcy, często ciężko straumatyzowanych żołnierzy wracających z frontu – powiedział.

Reklama

Kanclerz Niemiec: Trzeba się pogodzić z tym, że Rosja to barbarzyńcy

Odnosząc się do sytuacji w Rosji, kanclerz stwierdził, że "w tej chwili mamy do czynienia z państwem w stanie najgłębszego barbarzyństwa". Jego zdaniem w przewidywalnej przyszłości się to nie zmieni i "trzeba się z tym pogodzić".

Merz zaznaczył, że celem działań państw europejskich jest doprowadzenie do sytuacji, w której Rosja nie będzie w stanie dalej prowadzić wojny militarnie ani finansować jej gospodarczo.

Reklama

Blisko cztery lata od zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę

Od prawie czterech lat Ukraina broni się przed rosyjską agresją. W ostatnich dniach przedstawiciele obu stron oraz USA prowadzili w Genewie rozmowy na temat zakończenia wojny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego są bliżej rozstrzygnięć w sferze wojskowej niż politycznej. Zapowiedział też, że kolejna runda rozmów ma się odbyć również w Szwajcarii.