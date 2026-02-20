Mapy Google wydają się zmieniać sposób działania dla użytkowników, którzy się nie zalogowali, w tym ukrywają recenzje i zdjęcia.
"Ograniczony widok" w Google Maps
Jak zauważyli w ciągu ostatniego tygodnia niektórzy użytkownicy Map Google na Reddicie, teraz włącza się tryb "ograniczonego widoku", jeśli nie jesteś zalogowany na koncie Google.
Google informuje w wyskakującym okienku, że ten widok może pojawić się, gdy w Mapach Google "występują problemy", jeśli w sieci zostanie wykryty "nietypowy ruch" lub jeśli rozszerzenia przeglądarki będą zakłócać działanie usługi. Następnie Google dodaje, że "zalogowanie się w Mapach Google może pomóc uniknąć ponownego wyświetlania tej ograniczonej funkcji".
Różnica w funkcjonalności między wersją Map Google dla zalogowanego użytkownika i dla zalogowanego użytkownika jest znacząca.
Więcej opcji dla zalogowanych
Wersja Map dla zalogowanych użytkowników pokazuje hotele, wynajem i zdjęcia użytkowników, a także pewne informacje o okolicy. Wersja dla zalogowanych użytkowników nie pokazuje prawie nic z tych informacji, a nawet usuwa z mapy wiele firm i atrakcji.
Przechodząc do restauracji, różnice są jeszcze większe. Wpis w Mapach Google po zalogowaniu nadal wyświetla kluczowe szczegóły, takie jak adres, godziny otwarcia, numer telefonu, ale brakuje w nim wielu informacji dostępnych w wersji dla zalogowanych użytkowników tj.:
- Status na miejscu/na wynos/dostawa
- Recenzje użytkowników
- Zdjęcia i filmy użytkowników
- Menu
- Powiązane lokalizacje
