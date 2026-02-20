Mapy Google wydają się zmieniać sposób działania dla użytkowników, którzy się nie zalogowali, w tym ukrywają recenzje i zdjęcia.

"Ograniczony widok" w Google Maps

Jak zauważyli w ciągu ostatniego tygodnia niektórzy użytkownicy Map Google na Reddicie, teraz włącza się tryb "ograniczonego widoku", jeśli nie jesteś zalogowany na koncie Google.

Reklama

Google informuje w wyskakującym okienku, że ten widok może pojawić się, gdy w Mapach Google "występują problemy", jeśli w sieci zostanie wykryty "nietypowy ruch" lub jeśli rozszerzenia przeglądarki będą zakłócać działanie usługi. Następnie Google dodaje, że "zalogowanie się w Mapach Google może pomóc uniknąć ponownego wyświetlania tej ograniczonej funkcji".

Różnica w funkcjonalności między wersją Map Google dla zalogowanego użytkownika i dla zalogowanego użytkownika jest znacząca.

Więcej opcji dla zalogowanych

Wersja Map dla zalogowanych użytkowników pokazuje hotele, wynajem i zdjęcia użytkowników, a także pewne informacje o okolicy. Wersja dla zalogowanych użytkowników nie pokazuje prawie nic z tych informacji, a nawet usuwa z mapy wiele firm i atrakcji.

Przechodząc do restauracji, różnice są jeszcze większe. Wpis w Mapach Google po zalogowaniu nadal wyświetla kluczowe szczegóły, takie jak adres, godziny otwarcia, numer telefonu, ale brakuje w nim wielu informacji dostępnych w wersji dla zalogowanych użytkowników tj.: