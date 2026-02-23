Chiński przywódca ocenił, że ponowna elekcja Kima stanowi dowód "wysokiego zaufania i serdecznego poparcia", jakimi darzą go partia oraz lud.

"Wielkie dzieło budowy socjalizmu"

Xi podkreślił, że trwający w Pjongjangu IX Zjazd jest wydarzeniem o „doniosłym znaczeniu”, odbywającym się w "kluczowym etapie łączącym przeszłość z przyszłością wielkiego dzieła budowy socjalizmu".

Wzajemne wsparcie Chin i Korei Północnej

Pekin zapewnił o niezmienności kursu wobec "socjalistycznego, przyjaznego sąsiada", z którym "wzajemnie się wspiera". Przywódca ChRL zadeklarował gotowość do "instruowania odpowiednich organów" obu państw, by wdrażały "ważne porozumienia". Ma to służyć nie tylko dobrobytowi, ale również wnieść – jak to określił – "pozytywny wkład" w pokój i stabilność.

Jednomyślna reelekcja Kim Dzong Una

Delegaci na trwającym w Pjongjangu IX Zjeździe Partii Pracy Korei (PPK) jednomyślnie zdecydowali w poniedziałek o reelekcji Kim Dzong Una na stanowisko sekretarza generalnego.

Zjazd PPK to najważniejsze forum polityczne w KRLD, wyznaczające kierunki rozwoju państwa.

Chiny pozostają głównym sojusznikiem politycznym i gospodarczym reżimu w Pjongjangu, a wymiana depesz gratulacyjnych jest tradycyjnym elementem rytuału dyplomatycznego między komunistycznymi sąsiadami.