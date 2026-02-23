Chiński przywódca ocenił, że ponowna elekcja Kima stanowi dowód "wysokiego zaufania i serdecznego poparcia", jakimi darzą go partia oraz lud.
"Wielkie dzieło budowy socjalizmu"
Xi podkreślił, że trwający w Pjongjangu IX Zjazd jest wydarzeniem o „doniosłym znaczeniu”, odbywającym się w "kluczowym etapie łączącym przeszłość z przyszłością wielkiego dzieła budowy socjalizmu".
Wzajemne wsparcie Chin i Korei Północnej
Pekin zapewnił o niezmienności kursu wobec "socjalistycznego, przyjaznego sąsiada", z którym "wzajemnie się wspiera". Przywódca ChRL zadeklarował gotowość do "instruowania odpowiednich organów" obu państw, by wdrażały "ważne porozumienia". Ma to służyć nie tylko dobrobytowi, ale również wnieść – jak to określił – "pozytywny wkład" w pokój i stabilność.
Jednomyślna reelekcja Kim Dzong Una
Delegaci na trwającym w Pjongjangu IX Zjeździe Partii Pracy Korei (PPK) jednomyślnie zdecydowali w poniedziałek o reelekcji Kim Dzong Una na stanowisko sekretarza generalnego.
Zjazd PPK to najważniejsze forum polityczne w KRLD, wyznaczające kierunki rozwoju państwa.
Chiny pozostają głównym sojusznikiem politycznym i gospodarczym reżimu w Pjongjangu, a wymiana depesz gratulacyjnych jest tradycyjnym elementem rytuału dyplomatycznego między komunistycznymi sąsiadami.
