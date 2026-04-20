Blokada Iranu utrudnia pokój? Trump analizuje stanowisko Pakistanu. Możliwy nowy scenariusz

Trump zareaguje na apel Pakistanu?

Trump i Munir przeprowadzili rozmowę telefoniczną. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, iż rozważy opinię szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Pakistanu marszałka polnego Asima Munira, który uważa, że zablokowanie przez USA irańskich portów stanowi przeszkodę w rozmowach pokojowych z Iranem - podała w poniedziałek agencja Reutera.

Wojna, o zakończenie której stara się Pakistan, zaczęła się 28 lutego od amerykańsko-irańskiego ataku na Iran. W odwecie Teheran zaczął ostrzeliwać Izrael oraz amerykańskie bazy i infrastrukturę cywilną w arabskich krajach Zatoki Perskiej. Natychmiast zamknął też dla żeglugi cieśninę Ormuz, przez którą wiedzie trasa eksportu ropy i gazu dla Azji i w mniejszym stopniu Europy.

USA wprowadziły w odwecie blokadę irańskich portów. W rezultacie oba kraje ograniczają obecnie ruch w cieśninie Ormuz i wzajemnie kwestionują legalność swoich działań.

Intensywna kampania dyplomatyczna Pakistanu

Pakistan prowadzi intensywną kampanię dyplomatyczną, mającą doprowadzić do porozumienia między USA a Iranem. Czołowe role przypadają w niej premierowi Shehbazowi Sharifowi, szefowi dyplomacji Muhammadowi Ishaqowi Darowi oraz marszałkowi Munirowi.

Munir zakończył w niedzielę trzydniową wizytę w Iranie, gdzie miał m.in. koordynować szczegółowy harmonogram drugiej rundy rozmów pokojowych, które zaplanowano na wtorek w Islamabadzie, a które w związku z amerykańską blokadą portów stanęły pod znakiem zapytania.

Jak zauważył w poniedziałek amerykański dziennik „New York Times”, pakistańscy politycy obawiają się, że jeśli amerykańsko-irańska wojna przedłuży się, to w Pakistanie może dojść do reaktywacji grup szyickich i wzrostu przemocy na tle wyznaniowym.