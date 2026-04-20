Dziennik Gazeta Prawana logo

Blokada Iranu utrudnia pokój? Trump analizuje stanowisko Pakistanu. Możliwy nowy scenariusz

oprac. Tomasz Lipczyński
wczoraj, 14:12
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Prezydent USA Donald Trump sygnalizuje możliwy zwrot w sprawie Iranu. Jak podała agencja Reuters, amerykański przywódca zadeklarował, że rozważy opinię szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Pakistanu, marszałka polnego Asim Munir, który ostrzegł, że blokada irańskich portów utrudnia rozmowy pokojowe z Teheranem.

Trump zareaguje na apel Pakistanu?

Trump i Munir przeprowadzili rozmowę telefoniczną. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, iż rozważy opinię szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Pakistanu marszałka polnego Asima Munira, który uważa, że zablokowanie przez USA irańskich portów stanowi przeszkodę w rozmowach pokojowych z Iranem - podała w poniedziałek agencja Reutera.

Wojna, o zakończenie której stara się Pakistan, zaczęła się 28 lutego od amerykańsko-irańskiego ataku na Iran. W odwecie Teheran zaczął ostrzeliwać Izrael oraz amerykańskie bazy i infrastrukturę cywilną w arabskich krajach Zatoki Perskiej. Natychmiast zamknął też dla żeglugi cieśninę Ormuz, przez którą wiedzie trasa eksportu ropy i gazu dla Azji i w mniejszym stopniu Europy.

USA wprowadziły w odwecie blokadę irańskich portów. W rezultacie oba kraje ograniczają obecnie ruch w cieśninie Ormuz i wzajemnie kwestionują legalność swoich działań.

Intensywna kampania dyplomatyczna Pakistanu

Pakistan prowadzi intensywną kampanię dyplomatyczną, mającą doprowadzić do porozumienia między USA a Iranem. Czołowe role przypadają w niej premierowi Shehbazowi Sharifowi, szefowi dyplomacji Muhammadowi Ishaqowi Darowi oraz marszałkowi Munirowi.

Munir zakończył w niedzielę trzydniową wizytę w Iranie, gdzie miał m.in. koordynować szczegółowy harmonogram drugiej rundy rozmów pokojowych, które zaplanowano na wtorek w Islamabadzie, a które w związku z amerykańską blokadą portów stanęły pod znakiem zapytania.

Jak zauważył w poniedziałek amerykański dziennik „New York Times”, pakistańscy politycy obawiają się, że jeśli amerykańsko-irańska wojna przedłuży się, to w Pakistanie może dojść do reaktywacji grup szyickich i wzrostu przemocy na tle wyznaniowym.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpBliski Wschódświat
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBlokada Iranu utrudnia pokój? Trump analizuje stanowisko Pakistanu. Możliwy nowy scenariusz »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj