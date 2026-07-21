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Iran zaatakował Amazon. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:49
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Jeff,Bezos,,The,Founder,Of,Amazon,,Speaking,At,A,Conference
Iran zaatakował Amazon. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie/Shutterstock
Iran uderza w gigantów technologicznych. We wtorek Korpus Strażników Rewolucji (IRGC) poinformował o ostrzelaniu infrastruktury firmy Amazon w Bahrajnie. Według doniesień Teheranu to bezpośredni odwet za wcześniejsze amerykańskie bombardowania.

Irański Korpus Strażników Rewolucji przeprowadził we wtorek atak z użyciem kilku pocisków manewrujących. Celem irańskich sił stała się zlokalizowana w Bahrajnie centralna infrastruktura danych firmy Amazon.

IRGC celował również w inne obiekty na terenie Bahrajnu oraz Jordanii, gdzie stacjonuje amerykański personel wojskowy. Atak stanowi eskalację konfliktu i potwierdza wcześniejsze zapowiedzi Teheranu dotyczące obierania za cel amerykańskich korporacji technologicznych.

Technologiczni giganci na celowniku Iranu

Już w marcu władze w Teheranie zapowiedziały, że będą atakować kluczowe amerykańskie firmy technologiczne, takie jak Microsoft, Google, Apple, Meta, Intel czy Amazon. Wiosenne doniesienia irańskich mediów wskazywały na uderzenia w centra danych w Bahrajnie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

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Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że armia USA intensywnie wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz systemy chmurowe do analizy wywiadowczej. Dowództwo w Teheranie uznało cyfrową infrastrukturę wielkich korporacji za "infrastrukturę technologiczną wroga", która wspiera operacje militarne przeciwko Iranowi. Z kolei analitycy zwracają uwagę, że amerykańskie prawo nakazuje przechowywanie wrażliwych danych rządowych na terenie USA lub w bazach wojskowych, a wykorzystanie regionalnych serwerów wymaga specjalnych zgód.

Krwawy odwet za elektrownię jądrową

Wtorkowy atak nieprzypadkowo zbiegł się w czasie z innymi wydarzeniami. IRGC otwarcie przyznał, że ostrzał infrastruktury Amazona to bezpośrednia odpowiedź na poniedziałkowy amerykański nalot, który zniszczył budowaną elektrownię jądrową w Darchowin w południowo-zachodnim Iranie. Sytuacja w regionie staje się coraz bardziej napięta, a działania zbrojne obejmują już nie tylko tradycyjne cele wojskowe, ale również zaplecze technologiczne amerykańskiego biznesu.

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Źródło PAP
Tematy: IranUSAatakAmazon
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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