Z zaprezentowanych przez Urząd Zdrowia Publicznego danych wynika, że w Szwecji odnotowano 659 przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że znajdujemy się obok Cypru, Chorwacji oraz Francji wśród krajów o najwyższym stopniu rozprzestrzenienia SARS-CoV-2 - podkreśliła ekspertka tego urzędu Britta Bjoerkholm na spotkaniu z dziennikarzami.

Reklama

Szwecja w czołówce rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2

Ze statystyk Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wynika, że koronawirus najbardziej rozprzestrzenia się na Cyprze, a Szwecja jest na drugim miejscu.

Pytana o przyczynę utrzymywania się trudnej sytuacji epidemicznej, Bjoerkholm oznajmiła, że "trudno powiedzieć". Istnieje teza, że kraje znajdują się w różnych fazach. W Szwecji i kilku innych krajach rozwój epidemii opóźnia się, stąd brak wyraźnej poprawy sytuacji - dodała.

Optymizmem napawa trend spadkowy. Ubiegły tydzień był trzecim z kolei okresem, w którym zmniejsza się liczba zakażeń. Oczekiwalibyśmy, aby spadek następował szybciej - stwierdziła.

W Szwecji liczba przypadków Covid-19 rośnie w ostatnich tygodniach wśród grupy wiekowej 0-19 lat, a spada we wszystkich pozostałych. Jak się przypuszcza, ma to związek z powrotem od kwietnia do szkół uczniów starszych klas, ale też szerszym testowaniem tego środowiska.

Napięta sytuacja w służbie zdrowia. Ale bez lockdownu

Powolny spadek liczby zakażeń odzwierciedla napięta sytuacja w służbie zdrowia. Liczba pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii wynosi obecnie 374, to o 30 mniej niż przed tygodniem.

Władze Szwecji nie zdecydowały się na wprowadzenie lockdownu. Najpoważniejsze restrykcje to limit zgromadzeń do ośmiu osób oraz ograniczenie otwarcia lokali gastronomicznych do godz. 20.30. Z uwagi na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń obostrzenia zostały przedłużone do 17 maja. Na ograniczeniach najbardziej cierpi branża turystyczna, kulturalna oraz sport. Plan ich zniesienia powinien zostać zaprezentowany w tym tygodniu.

Do tej pory w Szwecji co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 przyjęło 3,9 mln osób, a jeden z dziesięciu dorosłych jest w pełni zaszczepiony.

W Szwecji dane na temat sytuacji epidemicznej prezentowane są od wtorku do piątku z uwagi na opóźnienia w przesyłaniu danych z weekendu, a konferencje ekspertów odbywają się we wtorki i czwartki.