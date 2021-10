Talibowie powiesili we wtorek ciała trzech domniemanych przestępców na dźwigach w okręgu Obe w afgańskiej prowincji Herat. To drugi przypadek publicznego eksponowania przez talibów ciał osób oskarżonych o przestępstwa - podał dziennik "New York Post".

Przedstawiciel władz Obe Mawlawi Szir Ahmad Mudżahir powiedział, że mężczyźni próbowali włamać się do domu i zostali zabici przez jego właściciela. Reklama Pod koniec września talibowie powiesili ciało człowieka, który miał próbować dokonać porwania, na dźwigu na głównym placu miasta Herat, stolicy prowincji o tej samej nazwie. Kabul bez prądu? Talibowie nie płacą rachunków Zobacz również Przedstawiciel talibów powiedział, że takie kroki "mają być ostrzeżeniem dla wszystkich przestępców, że nie są bezpieczni". We wrześniu mułła Norudin Turabi, odpowiedzialny w rządzie talibów za więziennictwo, oznajmił, że władze Afganistanu przywrócą takie kary jak obcinanie rąk i egzekucje. Dodał, że nie wiadomo, czy kary takie będą wymierzane publicznie.