Prawie 160 osób przybyło w styczniu bez zezwolenia z Białorusi przez Polskę do Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii, poinformował we wtorek w Pirnie rzecznik dyrekcji policji odpowiedzialnej za te trzy kraje związkowe. W porównaniu z pierwszą połową miesiąca, kiedy to do kraju bez zezwolenia wjechało 111 osób (stan na 18 stycznia), liczby te wzrosły później tylko nieznacznie - pisze agencja dpa.

Większość imigrantów pochodzi z Iraku

Głównym krajem pochodzenia przyjezdnych był Irak.