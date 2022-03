To wszystko nie jest poważne, to cynizm moralny i polityczny, który jest dla mnie nie do zniesienia - stwierdził Macron, komentując propozycję Putina w wywiadzie dla stacji telewizyjnej LCI. Moskwa zapewniała, że wystąpiła z propozycją utworzenia korytarzy humanitarnych na prośbę Francji. Macron rozmawiał telefonicznie m.in. na ten temat z Putinem w niedzielę.

Reklama

"Pełna hipokryzji propozycja"

Pałac Elizejski poinformował jednak, że Macron nie prosił o otwarcie korytarzy humanitarnych do Rosji. To, co jest potrzebne, to nie są korytarze, które są natychmiast zagrożone, bo to jest pełna hipokryzji propozycja, która polega na powiedzeniu: będziemy chronić ludzi, aby sprowadzić ich do Rosji - stwierdził prezydent Francji w wywiadzie.

Ukraina odmówiła otwarcia korytarzy humanitarnych proponowanych przez Rosję. To nie do przyjęcia - powiedziała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, dodając, że ewakuowani cywile nie pojadą na Białoruś i nie wsiądą do samolotów lecących do Rosji - przypomina agencja AFP.