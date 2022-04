Alaksandr Łukaszenka spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Politycy odwiedzili kosmodrom Wostocznyj.

Reklama

Łukaszenka o rzezi w Buczy

Łukaszenka podczas konferencji odniósł się do masakry w Buczy. Winni według białoruskiego dyktatora są Brytyjczycy.

Dzisiaj rozmawialiśmy w szczegółach o tej psychologicznej operacji specjalnej, która została przeprowadzona przez Brytyjczyków. Jeśli potrzebujecie adresów, haseł, numerów rejestracyjnych osób, które przybyły do Buczy i dokonały tej zbrodni, rosyjskie służby mogą wam je dostarczyć. Jeśli nie, to my wam pomożemy - mówił Łukaszenka.

Reklama

Gdyby Rosja trochę spóźniła się z operacją specjalną, kraje zachodnie zadałyby jej pierwszy cios - dodał.