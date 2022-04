Zełenski stwierdził, że do tej pory spod rosyjskiej okupacji wyzwolonych zostało już 931 miejscowości, i choć wiele miast i mniejszych miejscowości znajduje się pod czasową kontrolą armii rosyjskiej, to wyzwolenie naszej ziemi jest tylko kwestią czasu. Dzięki odwadze i mądrości naszych obrońców, dzięki odwadze wszystkich ukraińskich mężczyzn i kobiet, nasze państwo jest prawdziwym symbolem walki o wolność - mówił Zełenski. Ukraińscy mężczyźni i kobiety wykazali się prawdziwą masową gotowością do obrony Ukrainy. W każdym wieku, w każdym stanie majątkowym, z każdym wykształceniem – wszyscy w równym stopniu walczyli o państwo - podkreślał ukraiński prezydent.

