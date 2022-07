Wróg ściąga maksymalną liczbę (sił)... Na kierunku chersońskim zaczął się bardzo silny ruch ich wojsk, ściągają dodatkowe siły - podkreślił Daniłow, cytowany przez portal NV.ua.

Reklama

Kluczowe tygodnie dla wyniku wojny

Nasze wojska będą robić wszystko, co od nich zależy, by dostosować się do terminów, które wyznaczył prezydent (Wołodymyr Zełenski). Chcę powiedzieć, że w każdym wypadku zwycięstwo będzie po naszej stronie - dodał.

Daniłow odniósł się w ten sposób do wypowiedzi amerykańskiego kongresmena Adama Smitha, który stwierdził, iż prezydent Ukrainy jest zdania, że najbliższe 3-6 tygodni będą kluczowe dla wyniku wojny.

Reklama

Sekretarz RBNiO zaznaczył, że byłby bardziej ostrożny w sprawie terminów ukraińskiej kontrofensywy i chciałby, aby do tego doszło dużo szybciej - pisze NV.ua.