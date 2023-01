Liczba ofiar ataku terrorystycznego w północnej części Jerozolimy Wschodniej wzrosła do siedmiu. Portal Times of Israel podaje, że policja poszukuje ewentualnych wspólników zamachowca, który otworzył ogień do ludzi znajdujących się przy synagodze.

Według wstępnych ustaleń atak, który miał miejsce w synagodze lub obok niej, był zamachem terrorystycznym. Policja poinformowała, że na miejsce ataku wysłano kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Policja poszukuje ewentualnych wspólników zamachowca. Na miejsce ataku jest komendant policji w Jerozolimie Doron Turgeman, który wraz z innymi funkcjonariuszami rozpoczął czynności śledcze.