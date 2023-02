"Czy Bóg będzie mógł wybaczyć tyle zbrodni i tyle przemocy?", "czy zrobiono wszystko, co możliwe, by zatrzymać wojnę?" - pytał papież Franciszek w środę nawiązując do przypadającej w piątek pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Apelował o konkretne zaangażowanie na rzecz zakończenia konfliktu.

Zwracając się do wiernych podczas audiencji generalnej w Watykanie papież powiedział: Pojutrze 24 lutego minie rok od inwazji na Ukrainę, rok od rozpoczęcia tej absurdalnej i okrutnej wojny. To smutna rocznica.

"On jest Bogiem pokoju"

Bilans zabitych, rannych, uchodźców, wysiedlonych, zniszczeń, strat gospodarczych i społecznych mówi sam za siebie. Czy Pan będzie mógł wybaczyć tyle zbrodni i tyle przemocy? On jest Bogiem pokoju - mówił Franciszek.

Następnie dodał: Pozostańmy blisko umęczonego narodu ukraińskiego, który dalej cierpi i zapytajmy: czy zrobiono wszystko, co możliwe, by zatrzymać wojnę?

Papież zaapelował do władz państw, by zaangażowały się w sposób konkretny na rzecz zakończenia tego konfliktu. Ostrzegał, że pokój zbudowany na ruinach "nie będzie nigdy prawdziwym zwycięstwem".

Paweł Auguff