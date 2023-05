Kilka misji dyplomatycznych wywiesiło ukraińskie flagi bądź prezentuje obraz tej flagi przy pomocy plakatów lub kolorowych świateł.

"Polityczna propaganda"

My i inni otrzymaliśmy list wzywający ambasady i przedstawicielstwa do zaprzestania wykorzystywania ścian zewnętrznych budynków w celach politycznej propagandy" - powiedział jeden z dyplomatów prosząc o zachowanie anonimowości. Dodał, że jego misja nie zamierza dostosować się do prośby władz ChRL.

Trzej inni dyplomaci pracujący w Pekinie potwierdzili, że otrzymali powiadomienie, dodając, że podczas gdy nie wspomniano w nim bezpośrednio o kwestii flagi Ukrainy, to było dla nich jasne, że chodzi właśnie o ten symbol.

"Nie jest jasne, czy list władz Chin był skierowany przeciwko temu ruchowi"

Misje UE, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski w Pekinie także prezentują obraz ukraińskiej flagi na budynkach. Część ambasad w Pekinie wywiesiła w ostatnim czasie również symbole LGBT, ale nie jest jasne, czy list władz Chin był skierowany również przeciwko temu ruchowi.

Chiny regularnie wzywają do pokoju na Ukrainie, ale nie wyraziły potępienia działań wojennych Rosji wobec tego kraju. Kilka tygodni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę na zewnętrznej ścianie ambasady Kanady w Pekinie nieznani sprawcy wymalowano graffiti, wyrażające sprzeciw wobec NATO - powiedział agencji Reutera jeden ze świadków zdarzenia.