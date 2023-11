Produkcja odbywa się we współpracy z zagranicznymi partnerami, a ukraińskie wojsko już zamawia drony do swoich operacji - twierdzi Smetanina.

Ukraina będzie produkować odpowiednik dronów Shahed

Poprzednie kierownictwo ukraińskiego przemysłu obronnego ogłosiło 13 stycznia, że opracowuje drona kamikadze zdolnego do osiągnięcia celu oddalonego o 1000 kilometrów. Był on wówczas na etapie testów.

W wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy Smetanin powiedział, że część budżetu na 2024 r. dla ukraińskiego przemysłu obronnego zostanie przeznaczona na rozwój zdolności produkcyjnych amunicji.

Kijów przeznaczy siedem razy więcej pieniędzy na rozwój, modernizację i rozwój przemysłu obronnego kraju w przyszłym roku niż w 2023 r. - dodał.

Irańskie drony na Ukrainie

Shahed 136 to irański bezzałogowy system powietrzny o charakterze amunicji krążącej produkowany przez Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Drony te są zdolne do formowania tzw. roju, co umożliwia specjalna, mobilna wyrzutnia mogąca transportować jednocześnie pięć dronów, aby później je wystrzelić. Shahed 136 jest definiowany jako amunicja krążąca, jednak z uwagi na ubogie wyposażenie samolotu, jego możliwości dalece odbiegają od możliwości klasycznych aparatów pełniących rolę takiej amunicji. W 2022 roku drony te zostały dostarczone armii rosyjskiej, która użyła ich podczas agresji na Ukrainę.