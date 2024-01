Erupcja wulkanu Toba miała miejsce około 75 tys. lat temu w miejscu dzisiejszego jeziora Toba na Sumatrze (Indonezja). Do dziś jest to jedna z największych znanych erupcji na Ziemi, która – jak się uznaje - spowodowała globalną wulkaniczną zimę trwającą ok. 6-10 lat i trwający być może nawet 1000 lat epizod ochłodzenia klimatu.

Czy czeka nas kolejna erupcja wulkanu Toba?

Jak donosi portal twojapogoda.pl, wkrótce może dojść do kolejnej erupcji wulkanu, ponieważ wykazuje on oznaki powolnego wybudzania się. Świadczą o tym m.in. częstsze w ostatnich latach trzęsienia ziemi (świadczące o tym, że magma unosi się ku powierzchni), miliony ryb unoszących się na powierzchni wody zaobserwowane w 2016 i 2018 roku, a także mętna woda – świadczące o rekordowo wysokiej temperaturze dna.

Okoliczni mieszkańcy zaczynają obawiać się erupcji wulkanu. Na środku kaldery znajduje się duża wyspa, którą zamieszkuje blisko 100 tysięcy ludzi. Na dodatek wzniesiono tam luksusowe kurorty.

O tym, że wulkan Toba może wybuchnąć mówi się od 2013 roku. Magma zebrana na głębokości od 20 do 100 kilometrów pod powierzchnią ziemi grozi ogromną erupcją. Erupcja superwulkanów takich jak wulkan Toba jest obok upadków planetoid największym zagrożeniem dla życia na Ziemi.

Wybuch wulkanu Toba – jakie miał skutki?

Wybuch wulkanu Toba miał miejsce około 74 tysiące lat temu i jest uważany za jedno z największych wydarzeń wulkanicznych w historii geologicznej Ziemi. Wybuch Toba stworzył ogromną kalderę, czyli krater wulkaniczny, o wymiarach około 100 na 30 kilometrów, co stanowi obecnie jedną z największych kalder na świecie.

W trakcie erupcji do atmosfery przedostały się ogromne ilości popiołów i pyłów wulkanicznych, które trafiły do najwyższych warstw atmosfery i utrzymywały się tam przez długi czas. Wybuch Toba miał też ogromny wpływ na klimat. Pyły wulkaniczne unoszące się w atmosferze mogły odbijać światło słoneczne, prowadząc do ochłodzenia klimatu na całej planecie. Szacuje się, że erupcja Toba mogła wywołać krótkotrwałe zlodowacenie, znane jako zlodowacenie Toba, choć naukowcy mają różne opinie co do skali tego zjawiska.

Wreszcie, zgodnie z hipotezą, erupcja wulkanu Toba mogła znacząco wpłynąć na ludzką populację. Niektórzy badacze sugerują, że skutek ochłodzenia klimatu i innych zmian atmosferycznych wywołanych erupcją doprowadził do znacznego zmniejszenia populacji ludzkiej. Niektóre szacunki mówią nawet o redukcji populacji do kilku tysięcy. Prawdopodobnie doszło też do znacznych zmian w ekosystemach. Rośliny i zwierzęta mogły doświadczyć trudności w dostosowaniu się do nowych warunków środowiskowych.

Choć wybuch wulkanu Toba miał ogromne skutki, ludzkość przetrwała i ewoluowała, dając początek współczesnej populacji ludzkiej. Wydarzenie to miało jednak znaczący wpływ na klimat i ekosystemy Ziemi jeszcze w długiej perspektywie po wybuchu.