Po tym, jak służby otrzymały informację o zdarzeniu, natychmiast ruszono na pomoc zwierzętom. Na nagraniu, jakie trafiło do sieci możemy zobaczyć wielbłądy kłusujące po autostradzie międzystanowej numer 69. W tle widać unoszący się z przyczepy dym.

Niewzruszone chaosem pięć zebr przeżuwa trawę, a w tle błyskają światła radiowozów.

Przyczepa wypełniona zwierzętami zapaliła się około 2 w nocy w hrabstwie Grant, niedaleko Indianapolis.

Policjanci ruszyli na pomoc

Według policji stanowej na szczęście dwóch policjantów patrolujących okolicę zauważyło pożar i ruszyło zwierzętom na ratunek. Eskortowali je w bezpieczne miejsce.

- Nie jest to coś, co widzimy na co dzień - powiedział Brent Ressett z biura szeryfa hrabstwa Grant.

Czterogodzinna akcja

Cała akcja zajęła służbom około cztery godziny. Ciężarówka stanęła w płomieniach prawdopodobnie w wyniku awarii.

57-letni kierowca pojazdu nie odniósł obrażeń. Nic nie stało się także dziesięciu zwierzętom, które przewoził.