Rosyjski niezależny portal Meduza, usiłując dociec, czy warunki w kolonii karnej mogły przyczynić się do śmierci Aleksieja Nawalnego, dotarł do byłych pracowników tej i podobnych rosyjskich kolonii. Portal zastrzega, że to, co usłyszał od nich dziennikarz, jest bardzo "cyniczne". Wyjaśniono, że decyzja o publikacji zapadła, ponieważ odpowiedzi "pozwalają zrozumieć, jak działa system".