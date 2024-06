Autorami strategii są: emerytowany generał broni Keith Kellogg i Fred Fleitz, którzy podczas prezydentury Trumpa w latach 2017–2021 byli szefami sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zgodnie z ich planem nastąpi zawieszenie broni w oparciu o dominujące linie bojowe podczas rozmów pokojowych.

Reklama

Rzecznik Trumpa Steven Cheung powiedział jednak, że jedynie oświadczenia złożone przez Trumpa lub upoważnionych członków jego kampanii należy uważać za oficjalne. Kreml stwierdził, że każdy plan pokojowy zaproponowany przez ewentualną przyszłą administrację Trumpa będzie musiał odzwierciedlać rzeczywistość w terenie, ale prezydent Rosji Władimir Putin pozostaje otwarty na rozmowy.

Obietnica odroczenia członkostwa Ukrainy w NATO

Nowa strategia, jeśli zostanie wprowadzona, oznaczałaby radykalną zmianę w polityce USA wobec wojny w Ukrainie i mogłaby spotkać się ze sprzeciwem ze strony europejskich sojuszników oraz Partii Republikańskiej.

Plan zakłada, że kluczowe będzie szybkie doprowadzenie Rosji i Ukrainy do negocjacji. Według dokumentu badawczego opublikowanego przez "America First Policy Institute" Moskwa zostałaby przekonana do negocjacji obietnicą odroczenia członkostwa Ukrainy w NATO.

Reklama

Daniel Fried, były asystent sekretarza stanu, który pracował nad polityką Rosji, stwierdził, że plan Kellogga i Fleitza oznaczałby oddanie przez Ukrainę całego terytorium, które Rosja obecnie okupuje.

Reakcja Kremla

Wartość każdego planu leży w niuansach i wzięciu pod uwagę rzeczywistego stanu rzeczy w terenie – powiedział agencji Reuters rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.Prezydent Putin wielokrotnie powtarzał, że Rosja była i pozostaje otwarta na negocjacje, biorąc pod uwagę rzeczywisty stan rzeczy w terenie. Pozostajemy otwarci na negocjacje– dodał Pieskow.