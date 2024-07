Donald Trump dogada się z Władimirem Putinem?

Według informacji Politico, Donald Trump chce zaproponować Władimirowi Putinowi porozumienie, zgodnie z którym NATO zobowiązuje się nie rozszerzać na wschód i nie przyjmować do sojuszu Gruzji i Ukrainy. Strony będą również prowadzić negocjacje w sprawie tego, jaką część okupowanego terytorium Ukrainy będzie mogła zatrzymać Moskwa.

Kolejny pomysł Trumpa to tzw. dwupoziomowy system NATO.Państwa członkowskie, których wydatki na obronność nie osiągną 2 proc. PKB, "nie będą cieszyć się ochroną i gwarancjami bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych". Oznacza to, że państwa te nie będą objęte art. 5 Traktatu sojuszniczego, zgodnie z którym sojusznicy w bloku muszą przystąpić do konfliktu po stronie atakowanego kraju. Jednocześnie członkowie zespołu Trumpa zauważają, że artykuł ten jest dość elastyczny i nie wymaga od żadnego członka korzystania z wojska.

Dwóch wyższych urzędników i byłych współpracowników byłego prezydenta oświadczyło, że podczas jego ewentualnej drugiej kadencji Stany Zjednoczone utrzymają "parasol nuklearny" nad Europą, utrzymując siły powietrzne i bazy w Niemczech, Anglii i Turcji oraz swoją flotę. Jednocześnie za większość piechoty, pojazdów opancerzonych, logistyki i artylerii mają wziąć odpowiedzialność państwa europejskie.

Trump wielokrotnie przekonywał, że w przypadku wygrania wyborów prezydenckich zamierza doprowadzić do szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. 27 czerwca podczas debaty przedwyborczej z prezydentem USA Joe Bidenem ponownie obiecał, że w przypadku reelekcji będzie mógł szybko zakończyć konflikt. Nawet przed oficjalnym objęciem urzędu. Jednocześnie zauważył, że Waszyngton nie powinien wydawać pieniędzy z powodu wojny w Ukrainie.

Były prezydent obiecuje "szybkie" zakończenie wojny w Ukrainie

Podczas debaty Trump odrzucił zaproponowany przez Putina "plan pokojowy". Ma on na celu zakończenie działań wojennych, obejmujący m.in. wycofanie wojsk ukraińskich z obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego, odmowę przystąpienia Kijowa do NATO oraz zniesienie sankcji nałożonych na Rosję.

Wcześniej okazało się, że dwóch kluczowych doradców Trumpa opracowało dla niego plan rozwiązania konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Zakłada on, że ​​były prezydent USA, jeśli wygra zbliżające się wybory, może zażądać od Kijowa rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Moskwą pod groźbą wstrzymania dostaw amerykańskiej broni.

Inicjatywa przewiduje też wzmocnienie wsparcia Waszyngtonu dla Kijowa w przypadku odmowy negocjacji ze strony Moskwy. W takim przypadku obie strony będą musiały zamrozić działania wojenne na "istniejącej linii frontu".