Razem zapewnimy, że nasi sojusznicy podzielą się z nami ciężarem zapewnienia światowego pokoju. Koniec z jazdą na gapę dla państw, które zdradzają hojność amerykańskiego podatnika - powiedział J.D Vance podczas przemówienia na konwencji wyborczej Republikanów w Milwaukee. Razem będziemy wysyłać nasze dzieciaki na wojnę tylko wtedy, kiedy będziemy musieli, ale jak pokazał prezydent Trump eliminując ISIS (...) kiedy uderzymy, uderzymy mocno- dodał Vance.

Reklama

Był to jedyny fragment 30-minutowego wystąpienia kandydata na wiceprezydenta USA w listopadowych wyborach dotyczący polityki zagranicznej. Vance poświęcił swoje przemówienie głównie na podkreśleniu swojego pochodzenia z klasy robotniczej - które opisał w bestsellerze "Elegia dla bidoków" - oraz tego, jak jego zdaniem zostali "odrzuceni" przez "klasę rządzącą" - dopóki do władzy nie doszedł Donald Trump.

Wystąpienie J.D. Vance'a entuzjastycznie przyjęte

Za zdradę amerykańskich robotników Vance uznał m.in. porozumienia o wolnym handlu z Meksykiem, handel z Chinami oraz wojnę w Iraku. Dobre miejsca pracy powędrowały za granicę, podczas gdy nasze dzieci zostały wysłane na wojnę- mówił. W jakiś sposób developer z Nowego Jorku miał rację we wszystkich tych sprawach, podczas gdy Biden się mylił- dodał.

Wystąpienie J.D. Vance'a zostało entuzjastycznie przyjęte przez tłum republikańskich delegatów i działaczy. To było fantastyczne. To było dokładnie to, co chciałam usłyszeć. Żeby politycy znowu pracowali na rzecz zwykłych ludzi- powiedziała Brenda, delegatka z Minnesoty. David, konserwatywny działacz z Tennessee ocenił natomiast, że przemówienie było "zbyt polityczne" i chciałby, żeby większy nacisk Vance położył na sprawę osobistej odpowiedzialności, zamiast atakowania biznesu.

Reklama

Reakcja gabinetu prezydenta Dudy

Będziemy przekonywać kandydata na wiceprezydenta USA J.D. Vance'a do pomocy Ukrainie tak, jak prezydent Andrzej Duda przekonywał spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona - powiedział szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek.

Mastalerek, który wraz z ministrem Wojciechem Kolarskim uczestniczy w konwencji Republikanów na zaproszenie kierownictwa kampanii Trumpa, komentował w ten sposób środowe wystąpienie Vance'a. Senator z Ohio, znany jako czołowy krytyk pomocy Ukrainie odpierającej rosyjską inwazję, nie wspomniał w przemówieniu o wojnie, lecz zapowiedział, iż Trump zapewni, że "skończy się jazda na gapę" sojuszników USA na koszt amerykańskich podatników.

Pamiętajmy, że to Johnson blokował pomoc dla Ukrainy i prezydent Duda przekonywał go w bardzo długiej rozmowie i odwoływał się do naszych doświadczeń jako sąsiada napadniętej Ukrainy - powiedział Mastalerek podczas spotkania z polskimi mediami. Skończyło się to odblokowaniem pomocy. Myślę, że prezydent Duda miał sporą cegiełkę, jeżeli nie cegłę w odblokowaniu pomocy Ukrainy- dodał.