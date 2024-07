Pierwszy sondaż przeprowadzony po decyzji Joe Bidena o wycofaniu się z kandydowania pokazał, że ​​były prezydent Donald Trump prowadzi w czterech kluczowych stanach: Arizona 49 proc. do 44 proc. Georgia 48 proc. do 46 proc., Michigan 46 proc. do 45 proc. i Pensylwania 48 proc. do 46 proc. W stanie Wisconsin Trump i Harris mają 47 proc. głosów. Badanie wykonano w dniach 22–23 lipca.

Reklama

Kamala Harris przewyższyła wyniki Bidena już w sondażu firmy Emerson przeprowadzonym na początku lipca w każdym z pięciu stanów. A trzeba pamiętać, że rozpoczęła kampanię dopiero w tym tygodniu po tym, jak w niedzielę prezydent Joe Biden wycofał się z wyścigu i poparł ją jako kandydatkę.

​​Kamala Harris radzi sobie lepiej niż Biden

Sondaż opublikowany w czwartek przez New York Times/Siena College również wykazał, że ​​Kamala Harris radzi sobie lepiej niż Biden w starciu z Trumpem. Według tego badania Trump przewyższa Harris o dwa punkty procentowe, 48 proc do 46 proc. wśród zarejestrowanych wyborców, podczas gdy Bidena wyprzedzał o osiem punktów procentowych, 49 proc. do 41 proc., w sondażu przeprowadzonym trzy tygodnie temu.

Sondaż New York Times/Siena College objął 1142 zarejestrowanych wyborców w całym kraju.

Reklama

Kamala Harris ma 2 proc. przewagi

Opublikowane we wtorek badanie Reuters/Ipsos wykazało, że Kamala Harris ma 2 proc. przewagi nad Trumpem. Gdyby wybory odbyły się dziś zagłosowałoby na nią 44 proc. wyborców, podczas gdy na Trumpa 42 proc.

Jak zauważa agencja Reutera choć ogólnokrajowe badania sondażowe dają ważne sygnały dotyczące amerykańskiego poparcia dla kandydatów politycznych, kilka stanów zazwyczaj przechyla szalę w amerykańskim Kolegium Elektorów, które ostatecznie decyduje o zwycięstwie w wyborach prezydenckich.