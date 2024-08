W poniedziałek wieczorem w Chicago rozpocznie się konwencja wyborcza Demokratów, podczas której obecna wiceprezydentka USA przyjmie nominację na kandydatkę w listopadowych wyborach prezydenckich w USA.

Zainteresowanie otoczeniem Kamali Harris

Politico podkreśla przy tej okazji, że dyplomaci i politycy w Europie nie tylko będą słuchać wystąpień Harris i kandydata na wiceprezydenta, gubernatora Minnesoty Tima Walza. Jest też duże zainteresowanie zbliżeniem się do jej najbliższego otoczenia – powiedział portalowi europejski dyplomata.

Europejczycy muszą nawiązać nowe kontakty po części dlatego, że doradca ds. bezpieczeństwa narodowego obecnego prezydenta USA Joe Bidena Jake Sullivan i sekretarz stanu Antony Blinken najprawdopodobniej nie utrzymają stanowisk w ewentualnej administracji Harris.

Przypadkowo nagrania rozmowa Isabel Schnabel

Portal przypomniał, że wielu Europejczyków początkowo było sceptycznych wobec Harris ze względu na to, że m.in. słabo ją znali. Politico opisało komentarz członkini zarządu Europejskiego Banku Centralnego Isabel Schnabel, która w zakulisowej i przez przypadek nagranej rozmowie miała nazwać Harris "niewidoczną" i uznać, że nie ma ona szans na wygranie wyborów prezydenckich.

Podkreśla się też brak doświadczenia Harris i jej kandydata na wiceprezydenta w polityce zagranicznej. "Ani Harris, ani Walz nie spędzili zbyt wiele czasu na rozmowach o Europie, NATO czy Ukrainie" - napisało Politico. Portal zaznaczył jednak, że w Europie istnieje oczekiwanie, iż w dużej mierze ewentualna administracja Harris będzie trzymać się stanowiska Bidena przynajmniej w kwestii Ukrainy.

Napięcia w relacjach USA z UE i Wielką Brytanią

Kolejnym palącym pytaniem jest to, co Harris zrobi w sprawie polityki handlowej. Politico zwraca uwagę, że plan inwestycyjny Bidena pod nazwa Inflation Reduction Act (IRA) doprowadził do napięć w relacjach z UE i Wielką Brytanią.