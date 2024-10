Jedną z poszkodowanych osób jest 18-latek w Hiszpanii, który został trafiony piorunem i został przetransportowany do szpitala w Kordobie. W Hiszpanii wiele dróg, zwłaszcza w regionach takich jak Badajoz, Sewilla, Kordoba i Huelva, zostało zalanych.

Portugalia również zmagała się z intensywnymi opadami i silnymi wiatrami, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, co doprowadziło do podtopień. Obrona cywilna poinformowała, że część dróg w Portugalii jest zablokowana przez połamane drzewa i gałęzie, co dodatkowo utrudnia komunikację.