W sondażu wskazano, że Trump zyskuje poparcie zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Według badania 47 proc. respondentów uznaje jego podejście do gospodarki, bezrobocia i zatrudnienia za lepsze niż Harris, która uzyskała 37 proc. poparcia w tej kwestii. Trump utrzymuje przewagę w gospodarce od początku kampanii.

Reklama

Zróżnicowane opinie na temat polityki imigracyjnej

Badanie wykazało również, że 48 proc. wyborców popiera podejście Trumpa do imigracji, w tym do masowych deportacji nielegalnych migrantów, podczas gdy jedynie 33% zgadza się z poglądami Harris w tej kwestii. To zagadnienie pozostaje jednym z kluczowych punktów podziału między wyborcami obu kandydatów.

Kluczowa rola stanów wahadłowych

Reuters zaznacza, że minimalna przewaga Harris może nie wystarczyć do zwycięstwa, nawet jeśli utrzyma się do wyborów 5 listopada 2024 roku. Wyniki w siedmiu stanach wahadłowych, takich jak Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Północna Karolina, Pensylwania i Wisconsin, mogą okazać się decydujące.

Reklama

Wysoka mobilizacja wyborców obu partii

Według sondażu 89 proc. Demokratów i 93 proc. Republikanów deklaruje, że zagłosuje w nadchodzących wyborach, co sugeruje możliwie wyższą frekwencję niż w poprzednich wyborach w 2020 roku, gdy frekwencja była rekordowa. Wyniki te wskazują na dużą mobilizację wyborców obu partii.

Wyniki wśród najbardziej zaangażowanych wyborców

W grupie respondentów, którzy wyrażają największą gotowość do głosowania, Harris utrzymuje jednopunktową przewagę nad Trumpem – 47 proc. do 46 proc. Sondaż przeprowadzono na grupie 1150 dorosłych Amerykanów, w tym 975 zarejestrowanych wyborców, na przestrzeni trzech dni, a wyniki opublikowano we wtorek.