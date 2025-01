Doradca amerykańskiego prezydenta elekta ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz zapowiedział, że Donald Trump wkrótce zadzwoni do Władimira Putina w ramach przygotowań do spotkania w celu zakończenia wojny na Ukrainie. Gotowość do organizacji spotkania między przywódcami USA i Rosji wyraziły dwa kraje.