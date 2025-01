Według "NYT" operacja miała polegać na umieszczaniu samozapalających się paczek kurierskich na pokładach samolotów lecących do USA i Kanady. "Ryzyko poważnego wypadku było realne" – skomentował minister bezpieczeństwa krajowego USA, Alejandro Mayorkas.

Dziennik twierdzi, że skuteczność operacji była testowana latem, kiedy doszło do pożarów w hangarach przechowujących przesyłki kurierskie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Amerykańskie służby ustaliły, że Rosjanie testowali sposób wysyłaniа paczek z materiałem samozapalającym. Następnie podobne przesyłki miały być użyte do przeprowadzenia sabotażu na terytorium USA lub Kanady.

Ostrzeżenie dla otoczenia Putina

Biden polecił wówczas doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'owi Sullivanowi oraz dyrektorowi CIA Williamowi Burnsowi, by wysłali ostrzeżenie do otoczenia Putina. Jeden z urzędników wtajemniczonych w tę operacje przekazał "NYT", że podjęto wszelkie możliwe kroki, aby sygnał dotarł do rosyjskiego przywódcy.

Sullivan rozmawiał z doradcą Putina ds. bezpieczeństwa Jurijem Uszakowem, a Burns z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem. Nie jest pewne, czy to sam Putin zlecił operację. Wydaje się jednak, że wiadomość od Bidena dotarła do rosyjskiego przywódcy.

Dziennik zaznaczył, że Amerykanie ostrzegli Rosjan, iż w przypadku sabotażu w przestrzeni powietrznej lub na terytorium USA Moskwa zostanie oskarżona o terroryzm i odpowie za swoje działania.

Urzędnicy z administracji Bidena przekazali "NYT", że choć udało się uniknąć kolejnej eskalacji na linii NATO-Rosja, to w ich ocenie Kreml nadal będzie starał się przenieść ciężar wojny z Ukrainy do Europy, a nawet poza Atlantyk. Służby rosyjskie starają się realizować akcje sabotażowe w taki sposób, aby nie doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji z państwami Sojuszem.

"NYT" zauważa, że o ile przed 2024 rokiem nie dochodziło regularnie do akcji sabotażowych, to w minionym roku było ich wiele i przybierały bardzo różne formy. "New York Times" ocenił, że nawet jeśli dojdzie do zawieszenie broni w Ukrainie, które obiecał przyszły prezydent USA Donald Trump, to Rosja nadal będzie kontynuowała swoją "misję wywrócenia międzynarodowego status quo".