Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jest gotowy usiąść do stołu negocjacyjnego z Władimirem Putinem, jeśli będzie to jedyny sposób na przywrócenie pokoju. - Jeśli to jest jedyna konfiguracja, w której możemy osiągnąć pokój dla Ukraińców i nie tracić ludzi – oczywiście, że to zrobimy - zapowiedział w rozmowie z brytyjskim dziennikarzem Piersem Morganem.