Rosyjski piłkarz w Limassol czuje się jak w domu

Limassol to jedno z największych miast na Cyprze. Jest najważniejszym miastem portowym i dużym ośrodkiem przemysłowym. Ale to też ważny ośrodek turystyczny, który upodobali sobie do życia Rosjanie. Zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie osiedliła się tu spora liczba obywateli tego kraju.

W Limassol jedną trzecią mieszkańców stanowią Rosjanie. Dla mnie to idealne miejsce do życia. Gdziekolwiek pójdziesz, czujesz się prawie jak w Rosji - mówi w rozmowie z serwisem SoFoot.com Aleksandr Kokorin.

Kokorin gwiazdą Arisu Limassol

Kokorin to 48-krotny reprezentant Rosji. W swoim piłkarskim CV może się pochwalić grą dla takich zespołów jak: Zenit Sankt Petersburg, Spartak Moskwa i Fiorentina. 33-latek reprezentował swój kraj m.in. na Euro 2016.

Kokorin na Cypr przeprowadził się w 2022 roku. Aris pozyskał go z Fiorentiny bez konieczności płacenia sumy odstępnego. Obecny sezon jest dla Rosjanina bardzo udany. Napastnik należy do najlepszych piłkarzy swojego zespołu. Na koncie ma siedem goli i sześć asyst.

Rosjanin właścicielem klubu z Limassol

Kokorin jest zadowolony z pobytu na Cyprze. Chwali sobie życie w Limassol i grę dla Arisu. Właścicielem klubu jest jego przyjaciel, Rosjanin Władimir Fedorow. Zadzwonił do mnie, gdy miałem problemy w Fiorentinie i poprosił, żebym grał w Arisie. Przyjechałem, spodobało mi się i zostałem - podsumował Kokorin.