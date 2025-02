Trump uważa, że to Europa powinna wysłać siły pokojowe do Ukrainy i zagwarantować jej bezpieczeństwo. Stwierdził, że USA wesprą ten proces, ale główna odpowiedzialność spoczywa na państwach europejskich. Europa jest sąsiadem, ale my będziemy zapewniać, by wszystko dobrze szło – dodał.

Poparł pomysł wysłania sił pokojowych przez Wielką Brytanię i Francję, jednak nie sprecyzował, w jaki sposób USA mogłyby się zaangażować.

Surowce jako gwarancja bezpieczeństwa?

Trump zasugerował, że umowa dotycząca surowców może zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo. Według niego amerykańska obecność gospodarcza w regionie wystarczy, by odstraszyć potencjalne zagrożenia. Będziemy tam pracować. Będziemy na tej ziemi. (…) Nikt nie będzie z nami pogrywać, kiedy tam będziemy – powiedział Trump.