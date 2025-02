95-letniego Hackman i jego 64-letnią żonę znaleziono martwych w oddzielnych pomieszczeniach wraz z jednym z ich psów. Trwa śledztwo w sprawie okoliczności otaczających zgon. Jak podała lokalna telewizja KOB4 na podstawie dokumentów, okoliczności zgonów są "na tyle podejrzane, że wymagają dokładnego przeszukania i dochodzenia".

Możemy potwierdzić, że zarówno Gene Hackman, jak i jego żona zostali znalezieni martwi w środę – oświadczył szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza, cytowany w dzienniku „Santa Fe New Mexican”. Jego zdaniem nie ma natychmiastowych oznak wskazujących na udział osób trzecich. Szeryf nie podał przyczyny zgonu ani informacji o tym, kiedy małżonkowie mogli umrzeć.

Śmierć Hackmana. Nie znaleziono śladów postrzału

Według przedstawicielki biura szeryfa Denise Womack Avilii, na którą powołuje się NBC News oraz AP, policja została wezwana w sprawie aktora w środę o godz. 11.45 czasu lokalnego pod adres na Old Sunset Trail w Hyde Park. Nie znaleziono śladów postrzału ani innych obrażeń.

Dwóch pracowników zajmujących się naprawami i konserwacją zeznało, że znaleźli uchylone drzwi wejściowe domu i martwą parę w środku. Śledczy "nie zaobserwowali żadnych oznak włamania do domu". Ciało Arakawy znaleziono na podłodze w łazience. W pobliżu jej głowy był grzejnik, a na blacie znajdowała się butelka z tabletkami na receptę.

Aktor znaleziony w pomieszczeniu gospodarczym

Grzejnik "mógł spaść, gdyby kobieta nagle upadła na ziemię". Tabletki z butelki "były rozrzucone na blacie" – zauważył jeden z zastępców szeryfa. Jak dodał, martwy aktor został znaleziony w pomieszczeniu gospodarczym w pobliżu kuchni. Mógł nagle upaść.

AP poinformowała, że śmierć małżonków nastąpiła "jakiś czas" przed odkryciem ciał przez pracowników. Pies, owczarek niemiecki, znajdował się około metra od kobiety, w szafie w łazience. Na posesji były jeszcze dwa inne, żywe, psy; jeden w łazience z Arakawą a drugi na zewnątrz domu.

Nie było śladów włamania do domu

W opinii biura szeryfa w tej chwili nie podejrzewa się przestępstwa. Nie było żadnych oczywistych śladów włamania do domu i nic w środku nie wyglądało, że nie jest na miejscu. Firma New Mexico Gas Company przeprowadziła testy w domu i wokół niego. Do tej pory nie ma żadnych oznak ani dowodów wskazujących na jakiekolwiek problemy z rurami— stwierdziła firma.

Raporty lekarza sądowego z ostateczną przyczyną zgonu "zwykle powstają w ciągu 4-6 tygodni" wyjaśnił CNN Chris Ramirez, rzecznik biura śledczego ds. medycyny w stanie Nowy Meksyk. Hackman zdobył m.in. dwa aktorskie Oscary za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia", cztery Złote Globy, dwie nagrody BAFTA oraz berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia. Znany był też m.in. z filmów „Rozmowa” i Missisipi w ogniu”.