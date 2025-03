Ukraina gotowa do podpisania umowy z USA. Deklaracja Zełenskiego

Wołodymyr Zełenskiwyraził gotowość podpisania ze Stanami Zjednoczonymi proponowanej umowy o minerałach i dodał, że ma nadzieję, iż strona amerykańska również jest na to gotowa.

Podpisanie umowy USA-Ukraina o wspólnej eksploatacji ukraińskich zasobów mineralnych było zaplanowane na piątek, jednak zostało odwołane po ostrym sporze między Zełenskim a Trumpem w Gabinecie Owalnym Białego Domu.

Zełenski dodał, że według jego oceny USA nie przestaną wspierać Ukrainy bowiem, podobnie jak "przywódcy cywilizowanego świata", nie chcą pomagać Władimirowi Putinowi, jednak pracuje nad tym, by "przygotować się na różne wyzwania".

Porozumienie z Trumpem? Zełenski o odbudowie relacji

Ukraiński prezydent wyraził też przekonanie, że może odbudować relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem po ich piątkowym sporze, ale rozmowy należy kontynuować w innym formacie.

- Co się tyczy uratowania tych relacji, to sądzę, że będą kontynuowane. Nie uważam jednak za właściwe, aby takie dyskusje odbywały się całkowicie otwarcie. Nie myślę, aby format tego, co się wydarzyło, przyniósł coś pozytywnego lub wzbogacającego nas jak partnerów - oświadczył Zełenski.

Wcześniej po zakończeniu szczytu Zełenski powiedział, że Ukraina "czuje mocne wsparcie". - Pracujemy w Europie wszyscy razem, by była solidna podstawa dla współpracy z USA na rzecz prawdziwego pokoju i zagwarantowanego bezpieczeństwa - dodał.