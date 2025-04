Ostatnie nagranie papieża Franciszka. Zwrócił się do młodych

Vatican News udostępniło w mediach społecznościowych ostatnie nagranie papieża Franciszka. Wideo nigdy wcześniej nie było publikowane. Ojciec Święty zwraca się w nim do młodych.

– Chłopcy i dziewczęta, jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie. Uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć, a następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie – mówił papież. – Przyjrzyjcie się dobrze ludziom, ludzie nie słuchają. Przerywają w połowie zdania, a to nie pomaga pokojowi. Słuchajcie. Dużo słuchajcie. I nie zapominajcie o dziadkach. Dziadkowie wiele nas uczą – dodał.

Pogrzeb papieża Franciszka. 250 tys. osób pożegnało Ojca Świętego

Około 250 tys. osób uczestniczyło w sobotę na watykańskim placu Świętego Piotra w mszy pogrzebowej papieża Franciszka, który zmarł w poniedziałek w wieku 88 lat po ponad 12 latach pontyfikatu. Kardynał Giovanni Battista Re, który przewodniczył mszy, powiedział w homilii, że Franciszek był "papieżem pośród ludzi".

Ciało papieża zostało przewiezione specjalnie do tego przerobionym papamobile. Zdecydowano się na takie rozwiązanie, aby umożliwić wszystkim zobaczenie trumny przejeżdżającej ulicami Rzymu po zakończeniu ceremonii pogrzebowej.

Około 150 tysięcy osób stało na trasie przejazdu konduktu żałobnego z trumną z ciałem papieża Franciszka między Watykanem a rzymską bazyliką Matki Bożej Większej - podało w sobotę watykańskie biuro prasowe powołując się na władze.