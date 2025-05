Skandaliczna wypowiedź niemieckiego generała przyczyną dymisji

Podczas lutowego spotkania NATO doszło do incydentu, który wstrząsnął sojuszem. Niemiecki generał Hartmut Renk, w obecności innych oficerów, w tym brytyjskiej oficer, pozwolił sobie na niestosowny żart dotyczący gwałtu. Jego słowa spotkały się z natychmiastową reakcją świadków, a brytyjska oficer niezwłocznie zgłosiła incydent przełożonym.

Konsekwencje i postępowanie dyscyplinarne

W odpowiedzi na skandaliczną wypowiedź, niemiecki minister obrony Boris Pistorius oraz generalny inspektor Bundeswehry Carsten Breuer wszczęli postępowanie dyscyplinarne przeciwko generałowi Renkowi. Tygodnik "Der Spiegel" określił całą sprawę jako "kompromitującą dla Bundeswehry", podkreślając powagę sytuacji i negatywny wpływ na reputację niemieckiej armii.

Próba tłumaczenia i utracona nominacja

Generał Renk, przyznając się do wypowiedzianych słów, próbował tłumaczyć się, twierdząc, że jego żart był elementem sarkastycznej i ironicznej mowy motywacyjnej. Jednakże, to wyjaśnienie nie uchroniło go przed konsekwencjami. Podjęto decyzję o jego natychmiastowym usunięciu z zajmowanego stanowiska w NATO. Co więcej, anulowano jego nominację na prestiżową funkcję szefa sztabu NATO w Norfolk w Stanach Zjednoczonych, którą miał wkrótce objąć.

Przyszłość niemieckiego generała

Po ujawnieniu kontrowersyjnej wypowiedzi i podjęciu decyzji o dymisji, przyszłość generała Renka w strukturach wojskowych jest przesądzona. Jak informują niemieckie media, w konsekwencji skandalu ma on zostać przeniesiony na wcześniejszą emeryturę.