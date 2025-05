Gotowość Ukrainy i sojuszników do zawieszenia broni

Ukraina i wszyscy jej sojusznicy są gotowi na całkowite, bezwarunkowe zawieszenie broni na lądzie, w powietrzu i na morzu na co najmniej 30 dni, zaczynając od poniedziałku - napisał szef MSZ.

Podkreślił, że jeśli strona rosyjska zgodzi się na zawieszenie broni i będzie go przestrzegać, może to w dłuższej perspektywie doprowadzić do negocjacji pokojowych.

Donald Tusk w Kijowie

W sobotę w Kijowie pojawił się premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.