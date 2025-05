Eurowizja 2025 - kiedy finał?

69. Konkurs Piosenki Eurowizji 2025 odbywa się w Bazylei, Szwajcaria. Przypomnijmy, że wydarzenie trwa od 13 maja 2025 roku. Odbywa sięw hali St. Jakobshalle, mieszczącej się w dzielnicy Münchenstein, tuż przy granicy z Bazyleą. Wielki finał Eurowizji 2025 odbędzie się już w sobotę, 17 maja.

Reklama

O której zaczyna się finał Eurowizji 17.05.2025? [SOBOTA]

Finał Eurowizji startuje o godzinie 21:00.

O której wystąpi Justyna Steczkowska w finale Eurowizji?

Justyna Steczkowska wystąpi jako 15. uczestniczka w wielkim finale Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Transmisja finału rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego. Każdy występ trwa około 3 minut, ale trzeba wziąć pod uwagę również krótkie filmiki zapowiadające artystów oraz przerwy techniczne. Podsumowując, można oszacować, że Justyna Steczkowska pojawi się na scenie około godziny 22:00–22:10.

Eurowizja 17.05.2025 - transmisja na żywo

Trwa ładowanie wpisu

Gdzie oglądać finał Eurowizji 2025?

Transmisję z finału Eurowizji 2025 udostępnimy w naszym serwisie o godz. 21:00.

Relację z konkursu będzie można śledzić również w:

TVP1 – transmisja na żywo

TVP VOD – online

YouTube Eurovision – streaming międzynarodowy

Eurowizja 2025 - Justyna Steczkowska w wielkim finale!

13 maja, w pierwszym półfinale wystąpiła Justyna Steczkowska z klimatycznym utworem „Gaja” i był to jeden z najbardziej stylowych występów tegorocznego konkursu. Dzięki temu spektakularnemu występowi Justyna Steczkowska awansowała do finału Eurowizji 2025.

Steczkowska zaprezentowała spektakl łączący wszystkie cztery żywioły: wodę, ogień, ziemię i powietrze. Rozpoczęła wśród wizualizacji fal oceanu, następnie scenografia przechodziła przez motywy ognia i ziemi, by na końcu artystka uniosła się nad sceną, symbolizując powietrze. Towarzyszyli jej tancerze z energetyczną choreografią, a kulminacyjnym momentem było podczepienie artystki do lin, co pozwoliło jej wznieść się kilka metrów nad scenę.

Utwór „Gaja” niesie ze sobą żywiołowe i ekologiczne przesłanie – artystka poprzez muzykę, choreografię i efekty wizualne oddaje hołd Ziemi jako żywej, potężnej istocie i przypomina o jej pięknie oraz potrzebie ochrony.

Zobacz pełny występ Justyny Steczkowskiej z półfinału Eurowizji 2025

Trwa ładowanie wpisu

Z poniższego artykułu dowiesz się o czym jest piosenka "Gaja".

Finał Eurowizji 2025 - kolejność występów. Z kim zawalczy Justyna Steczkowska?

W finale wystąpią:

10 najlepszych uczestników z pierwszego półfinału

10 najlepszych uczestników z drugiego półfinału

Kraje z tzw. “Wielkiej Piątki”: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania

Łącznie w finale zobaczymy 26 uczestników.

Justyna zmierzy się z artystami reprezentującymi zarówno popową świeżość (Claude z Holandii, Kyle Alessandro z Norwegii), jak i awangardowe brzmienia (Tommy Cash z Estonii, PARG z Armenii). Do faworytów wielu rankingów należą także Louane z Francji oraz Erika Vikman z Finlandii. Pełna lista startowa finału została właśnie opublikowana. Polska wystąpi z numerem 15, czyli dokładnie w środku koncertu.