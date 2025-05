Eurowizja 2025 - spektakularny powrót Justyny Steczkowskiej po 30 latach!

Justyna Steczkowska powróciła na eurowizyjną scenę dokładnie 30 lat po swoim debiucie w 1995 roku z piosenką „Sama”. Jej tegoroczny występ był hołdem dla tego jubileuszu – rozpoczęła go kultową pozą z tamtego występu, tworząc symboliczną klamrę czasową.

Występ Steczkowskiej na Eurowizji 2025 - widowisko pełne żywiołów

Występ „Gaja” był prawdziwym widowiskiem artystycznym. Steczkowska zaprezentowała spektakl łączący wszystkie cztery żywioły: wodę, ogień, ziemię i powietrze. Rozpoczęła wśród wizualizacji fal oceanu, następnie scenografia przechodziła przez motywy ognia i ziemi, by na końcu artystka uniosła się nad sceną, symbolizując powietrze. Towarzyszyli jej tancerze z energetyczną choreografią, a kulminacyjnym momentem było podczepienie artystki do lin, co pozwoliło jej wznieść się kilka metrów nad scenę.

Justyna Steczkowska z utworem “Gaja” na 14. miejscu

Występ Justyny Steczkowskiej spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, jednak w ostatecznym rozrachunku zajęła 14. miejsce, zdobywając łącznie 156 punktów.

Głosowanie - widzowie docenili, jury mniej przychylne

W głosowaniu jury Polska otrzymała zaledwie 17 punktów, co plasowało nas na 24. miejscu po tej części głosowania. Natomiast widzowie przyznali Justynie Steczkowskiej aż 139 punktów, co w tej kategorii dało jej 7. miejsce.

Choć Justyna Steczkowska nie powtórzyła sukcesu Edyty Górniak z 1994 roku, jej występ został doceniony przez europejską publiczność, co przełożyło się na wysoką ocenę w głosowaniu widzów. Ostatecznie 14. miejsce to jeden z lepszych wyników Polski w historii Eurowizji.

Zobacz pełny występ Justyny Steczkowskiej z finału Eurowizji 2025

Gaja - co to znaczy? O czym jest piosenka GAJA?

„Gaja” to imię pochodzące z mitologii greckiej. Gaja była uosobieniem Ziemi – pierwotną boginią, matką wszystkiego, także bogów. Symbolizuje naturę, życie, płodność, siłę przyrody i związek człowieka z planetą.

W kontekście utworu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025, tytuł „Gaja” odnosi się do żywiołowego i ekologicznego przesłania – artystka poprzez muzykę, choreografię i efekty wizualne oddaje hołd Ziemi jako żywej, potężnej istocie i przypomina o jej pięknie oraz potrzebie ochrony.

Słowa piosenki „Gaja” zostały napisane wspólnie przez: Justynę Steczkowską, Patryka Kumóra, Emiliana Waluchowskiego.

Co oznaczają słowa w piosence GAJA?

Agmy wplecione w utwór pełnią funkcję mantr mających na celu przywoływanie pozytywnych energii i ochronę przed negatywnymi wpływami. Oto ich znaczenie:

Zargo – przywołuje zdrowie, sukces i korzystne zjawiska w życiu.

– przywołuje zdrowie, sukces i korzystne zjawiska w życiu. Raga – wspiera walczących ze złem i chroni w niebezpiecznych sytuacjach.

– wspiera walczących ze złem i chroni w niebezpiecznych sytuacjach. Urra – dodaje wiedzy, kreatywności i przyciąga dobre okoliczności.

– dodaje wiedzy, kreatywności i przyciąga dobre okoliczności. Gara – pomaga rozwiązywać problemy i otacza dobrą energią.

– pomaga rozwiązywać problemy i otacza dobrą energią. Jarga – oczyszcza z negatywnych energii, sprzyja zdrowiu i bogactwu.

– oczyszcza z negatywnych energii, sprzyja zdrowiu i bogactwu. Jarun – niesie sprawiedliwość, pomaga pogodzić się z losem i odciąć od złej energii.

– niesie sprawiedliwość, pomaga pogodzić się z losem i odciąć od złej energii. Era – chroni dom, rodzinę i przyciąga harmonię oraz dobrobyt.

– chroni dom, rodzinę i przyciąga harmonię oraz dobrobyt. Czarodoro – ułatwia pokonywanie obsesji, uzależnień i trudnych sytuacji.

Te słowa mają swoje korzenie w słowiańskich tradycjach duchowych i są używane jako formy medytacji lub modlitwy, mające na celu skupienie umysłu i przyciągnięcie pozytywnych energii.

Justyna Steczkowska Eurowizja 2025 - GAJA - tekst piosenki

They call me Gaja

Ranisz moje serce ty

Który moją miłość masz za nic

Naznaczyłeś sobą mnie

Obudziłeś samotności krzyk

Moje imię Gaja

Jestem bogiem

Siłą

Moją matką miłość

Kiedy płaczę

To we łzach tonie świat

Tulę w swych ramionach zaginiony czas

JA GAJA

CZAS

JA GAJA

Jestem stwórcą twego ja

Duszy zgubą, Twoim ocaleniem

W krwioobiegu płynie czas

Święta woda zmywa przeznaczenie

They call me Gaia

I'm the love

I'm the life of all imagined

The world drowns as it watches me cry

I'll be holding it close in my arms

JA GAJA

CZAS

Zargo

Raga

Urra

Gara

Jarga

Jarun

Era

Czarodoro

CZAS

MOJE IMIĘ GAJA

Wielki finał Eurowizji 2025

Wielki finał Eurowizji 2025 odbył się w sobotę, 17 maja o godzinie 21:00.