Według ukraińskich specjalistów to lekki, tani, niewielki pocisk manewrujący, który może osiągnąć prędkość ok. 650 km na godzinę i atakować cele oddalone o blisko 500 km. Banderol może przenosić głowice bojowe o masie 115 kg. HUR podkreślił, że unikalna cechą tej broni jest to, że wystrzeliwana jest ona przy użyciu rosyjskich dronów Orion, co oznacza, że Rosja nie wykorzystuje do tego o wiele droższych samolotów. W przyszłości Banderol ma być wystrzeliwany przez śmigłowce szturmowe Mi-28.

Kamień milowy dla armii rosyjskiej

Jak podaje "Telegraph", broń ta miała być użyta w tym roku w rosyjskich atakach na południową część Ukrainy, a według nieoficjalnych doniesień jej celem miała być Odessa i Mikołajów. W opinii cytowanego przez brytyjską gazetę analityka wojskowego Vijaindera K Thakura, dzięki produkcji tej broni Rosja może stworzyć "potężny system uzbrojenia", który da jej siłom "znaczną przewagę na polu bitwy". Przewiduje, że masowa produkcja taniego pocisku rakietowego może być kamieniem milowym dla armii rosyjskiej.

Reklama

HUR odkrył, że 20 kluczowych komponentów rakiety Banderol pochodzi od 30 firm, w tym z Chin, USA, Szwajcarii, Japonii, Australii i Korei Południowej. Sam silnik można kupić na chińskich platformach sprzedażowych AliExpress i Alibaba za 12 tys. funtów. Ponadto ustalono, że pocisk zawiera m.in. amerykańskie urządzenie śledzące ruch, mikrokontroler ze Szwajcarii, australijski model wymiany informacji i akumulator z Japonii.

Reklama

Zależność Rosji od zagranicznych komponentów

Jak zauważył brytyjski dziennik, "zależność Rosji od zagranicznych komponentów uwypukla ogromną tzw. lukę w sankcjach, która pozwala jej obchodzić zachodnie restrykcje, wykorzystując skomplikowane łańcuchy dostaw za pośrednictwem państwa trzeciego, w tym Chin, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i sąsiednich byłych republik radzieckich". Według ustaleń Kijowa, model S8000 Banderol został opracowany przez rosyjskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe Kronsztadt, które podlega sankcjom państw zachodnich.