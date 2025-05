Wszystko wskazuje, że 18 maja Polacy wybiorą pomiędzy dwoma zupełnie różnymi wizjami przyszłości – głębszą integracją z Unią a narodowo-konserwatywnym „polskim MAGA”. Tak widzą kampanię największe światowe redakcje. O to, co piszą o nadchodzących wyborach, kandydatach i możliwych zagrożeniach.

Reuters: „Proeuropejski Trzaskowski kontra amatorski bokser z poparciem Trumpa”

Brytyjsko-kanadyjska agencja przypomina, że liberalny Rafał Trzaskowski prowadzi w sondażach (średnio 31-32 proc.) przed konserwatystą Karolem Nawrockim (23-24 proc.) i skrajnie prawicowym Sławomirem Mentzenem (ok. 10-15 proc.) . Reuters zwraca uwagę, że:

Stawką jest odblokowanie reform Donalda Tuska – obecny prezydent Andrzej Duda 16-krotnie zawetował ustawy koalicji, paraliżując m.in. odpolitycznienie sądów.

– obecny prezydent Andrzej Duda 16-krotnie zawetował ustawy koalicji, paraliżując m.in. odpolitycznienie sądów. Tematyka wojny w Ukrainie dzieli kandydatów: Nawrocki i Mentzen opowiadają się za ściślejszym sojuszem z USA i sprzeciwiają się szybkiej akcesji Ukrainy do NATO; Trzaskowski chce „większej roli Brukseli w bezpieczeństwie Europy”.

Nawrocki i Mentzen opowiadają się za ściślejszym sojuszem z USA i sprzeciwiają się szybkiej akcesji Ukrainy do NATO; Trzaskowski chce „większej roli Brukseli w bezpieczeństwie Europy”. Kampanię Nawrockiego osłabiły zarzuty o „mieszkanie od emeryta” – według śledztwa dziennikarzy miał przejąć kawalerkę w zamian za opiekę, której nie zapewnił.

AP & „Washington Post”: czterech graczy i brak urzędującego prezydenta

Amerykańskie agencje wyliczają, że to pierwsza od 20 lat elekcja bez startującej głowy państwa. Spośród 13 kandydatów wyróżniają cztery postacie:

Kandydat Profil Ostanie poparcie w sondażach Kluczowe atuty / słabości Rafał Traszkowski 53-letni prezydent Warszawy 30-33 % Pro-UE, modernizacja stolicy, ale liberalne poglądy odstraszają część wsi Karol Nawrocki 42-letni historyk IPN 23-26 % Poparcie PiS-u, zamieszany w skandal z przejeciem mieszkania komunalnego Sławomir Mentzen 38-letni przedsiębiorca 10-15 % Viralowa kampania w TikToku, gospodarcz­y libertarianizm; kontrowersjne wypowiedzi nt. kobiet i mniejszości Szymon Hołownia 48-letni marszałek Sejmu 5-7 % Telewizyjna rozpoznawalność i „świeże spojrzenie”; traci na współrządzeniu z Tuskiem

POLITICO: „Prosta droga Trzaskowskiego, ale miny w terenie”

Brukselski portal zauważa, że przewaga kandydata KO utrzymuje się od początku kampanii (IBRiS: 31,5 proc. vs 23,6 proc.), jednak kluczowe będzie przekonanie małych i średnich miast. Analizuje też, jak afera mieszkaniowa Nawrockiego „przykleiła się” do PiS-u, co utrudnia partii Jarosława Kaczyńskiego osadzenie swojego kandydata w Pałacu.

BBC: „Afera Tadeusza Batyra” i memy Mentzena

Brytyjska stacja dokładnie opisuje historię, gdy Nawrocki pod pseudonimem „Tadeusz Batyr” wychwalał… samego siebie w telewizji. Materiał wywołał falę memów i pytanie, „czy na wiecach pojawia się Batyr, czy Nawrocki”.Brytyjska stacja publiczna podkreśla też, że:

Mentzen zdobywa młodych dzięki krótkim filmom i kontrowersyjnym memom.

Kampania rozgrywa się na tle najwyższych w NATO wydatków obronnych Polski (prawie 5 proc. PKB).

Der Spiegel & Euronews: cyberataki i „fake-ads” w tle

Niemiecki tygodnik alarmuje, że fałszywe filmy deep-fake i AI-generowane cytaty stają się nowym standardem ingerencji w kampanie w Europie – Rosja i skrajna prawica testują narzędzia najpierw w Niemczech, teraz w Polsce.

Euronews oraz Reuters informują, że instytut NASK wykrył dziesiątki płatnych reklam na Facebooku finansowanych z zagranicy. Konta wydały „więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy” i równocześnie promowały i dyskredytowały kandydatów, co analitycy uznali za nową rosyjską strategię.

Financial Times: „Cień Putina i Trumpa” oraz bunt kobiet

FT pisze o „super-niedzieli” (18 maja głosuje Portugalia, Rumunia oraz Polska) i ostrzega, że wynik w Warszawie pokaże, czy liberalny projekt Europy ma szansę, czy znów wygra populizm. Gazeta zwraca uwagę na niezadowolenie kobiet z tempem liberalizacji aborcji – w badaniu CBOS 50 proc. Polek uznało, że „kraj zmierza w złym kierunku”.