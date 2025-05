Ukraińskie drony zestrzelone nad Węgrami. Narasta kolejny konflikt w Europie?

Drony miał prawdopodobnie testować systemy obrony powietrznej rozmieszczone na wzgórzu Kopasz-hegy, gdzie Węgry zainstalowały francuskie rakiety ziemia–powietrze. Incydent ten wpisuje się w trwającą od miesięcy – jak podają źródła – wojnę wywiadowczą między Kijowem a Budapesztem.

Pojawiają się też sugestie o możliwym powiązaniu bezzałogowców z ukraińskimi służbami specjalnymi, które rzekomo mogły prowadzić operację rozpoznawczą lub nawet przygotowywać działania dywersyjne z udziałem agentów z obwodu zakarpackiego.

Eskalacja napięć. Węgry wzmacniają siły przy granicy z Ukrainą

Napięcia między oboma krajami wyraźnie narastają. 13 maja węgierskie media poinformowały o przemieszczeniu kolumn pancernych, w tym czołgów Leopard 2 oraz transporterów BTR-80, do punktów granicznych z Ukrainą. Zaledwie dzień później doszło do zestrzelenia wspomnianych dronów.

Eksperci podkreślają, że to nie przypadek, lecz świadoma eskalacja. Ukraina wykorzystuje bezzałogowce Leleka-100 i Furija do rozpoznania terenów przygranicznych, na co Węgry odpowiadają militarnym pokazem siły.

Rozbicie węgierskiej siatki szpiegowskiej. Rośnie napięcie na linii Kijów-Budapeszt

Zaostrzenie sytuacji ma również inny wymiar. 8 maja ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) ujawniła rozbicie węgierskiej siatki szpiegowskiej na Zakarpaciu. Był to pierwszy przypadek, kiedy państwo NATO zostało publicznie oskarżone o działania wywiadowcze przeciwko Ukrainie. W Kijowie dwóch podejrzanych aresztowano na 60 dni.

Na te zarzuty węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó odpowiedział decyzją o wydaleniu z kraju dwóch ukraińskich dyplomatów. W ciągu godziny Kijów zareagował podobnym krokiem, nakazując opuszczenie kraju dwóm węgierskim przedstawicielom dyplomatycznym.

Eksperci alarmują, że konflikt pomiędzy Węgrami a Ukrainą przestaje być jedynie dyplomatycznym sporem i zamienia się w poważny kryzys, który może mieć szerokie konsekwencje dla bezpieczeństwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: "Magyar Hírlap"