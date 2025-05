Wizyta na zgliszczach

Władimir Putin pojawił się w ostatnich dniach w obwodzie kurskim, tuż przy granicy z Ukrainą. To jego pierwsza wizyta w tym regionie od czasu, gdy Rosja ogłosiła pełne odbicie zajętych przez Ukrainę terenów. Przez rosyjskie media określana jako "robocza", wizyta miała jednak wyraźnie symboliczny wydźwięk – zwłaszcza że do Kurska nie przyjechał wcześniej nawet premier Miszustin. Wizyta była utrzymywana w tajemnicy, także dokładna data nie została podana do wiadomości publicznej.

Według relacji rosyjskiej pracy, podczas wizyty Putin omawiał m.in. kwestie kompensacji dla przesiedlonych, odbudowy dróg oraz wzmocnienia ochrony strategicznych obiektów infrastrukturalnych. O żadnych decyzjach militarnych nie poinformowano.

Według rosyjskich mediów Putin odwiedził miasto Kurchatow i rozbudowywaną elektrownię jądrową Kursk-II. Spotkał się też z lokalnymi władzami i ochotnikami wspierającymi wojsko. W rozmowach brał udział m.in. pełniący obowiązki gubernatora Aleksandr Chincztyn. Oficjalnie celem była ocena stanu infrastruktury i rozmowy o odbudowie, ale eksperci nie mają wątpliwości: to także przekaz skierowany do Zachodu.

Pokazując spektakularną obecność głowy państwa w strategicznym, niedawno wyzwolonym z rąk Ukraińców regionie, Kreml chce podkreślić, że kontroluje sytuację na granicy i jest gotów odpierać każdą próbę destabilizacji. Dla Moskwy to także sygnał, że pomimo rosnącej presji sankcji i krytyki międzynarodowej Rosja nie zamierza ustępować ani w polityce obronnej, ani w propagandowym kreowaniu wizerunku niewzruszonej potęgi.

Tło militarne: krótka, ale głośna kontrofensywa

W sierpniu ubiegłego roku siły ukraińskie niespodziewanie uderzyły na rosyjskie terytorium. Jak podawał m.in. The New York Times, ukraińska armia – wspierana przez zachodnie drony i precyzyjne rakiety – zajęła tymczasowo ponad 1 400 km² obwodu kurskiego.

Rosja odpowiedziała kontruderzeniem. Jak twierdzi Kreml, region został całkowicie odbity w kwietniu 2025 roku. Ukraina nie potwierdziła tego oficjalnie, ale od wielu tygodni nie prowadzi aktywnych działań ofensywnych w tym obszarze.

Co ciekawe, według źródeł w Korei Południowej i USA, Moskwie mieli w tym pomóc północnokoreańscy żołnierze – nawet do 12 tysięcy ludzi. Kreml temu zaprzecza, ale temat ten wraca w analizach zachodnich wywiadów.

Pokaz siły, ale w garniturze

Rosyjskie media pokazywały Putina jako opanowanego przywódcę odwiedzającego robotników i samorządowców. Nie było zdjęć z żołnierzami, żadnych scen z frontu, wojskowego sprzętu. To celowy zabieg – wizerunkowo Putin występuje jako lider cywilnego państwa, które odbudowuje się po „atakach terrorystycznych”. Tak rosyjskie media określają działania ukraińskie na pograniczu.

Nie oznacza to jednak braku militarnego przekazu. Sama obecność Putina w regionie jeszcze niedawno objętym walkami ma być sygnałem: "sytuacja jest stabilna, wracamy do normalności". Jak oceniają zachodni analitycy, to również komunikat do niezdecydowanych Rosjan: front nie zbliża się do Moskwy – przeciwnie, to Moskwa kontroluje sytuację.

Propaganda czy normalizacja?

Eksperci nie mają wątpliwości – wizyta miała przede wszystkim charakter wizerunkowy. – To klasyczny przykład wewnętrznego PR-u: pokazanie obywatelom, że państwo troszczy się o regiony dotknięte konfliktem.

Zachód odpowiada sankcjami

W tym samym czasie, gdy Putin spacerował po Kursku, Unia Europejska debatowała nad kolejnym pakietem sankcji wobec Rosji. Bruksela naciska na konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów oraz wprowadzenie ograniczeń wobec firm współpracujących z rosyjską armią.

Wnioski

To więcej niż tylko robocza podróż. To starannie zaplanowany ruch propagandowy. Prezydent Rosji pokazał się jako ten, który panuje nad sytuacją – zarówno na froncie, jak i wewnątrz kraju.

Pojawia się jednak pytanie: czy ta narracja trafi jeszcze do samych Rosjan? Z każdym miesiącem wojny coraz trudniej utrzymać wizerunek stabilnego państwa, które "tylko się broni".