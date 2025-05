Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 12.30 na budowie mostu w Horb am Neckar.

Szczegóły tragicznego wypadku

Trzej mężczyźni, w wieku od 40 do 46 lat, znajdowali się w gondoli na dużej wysokości, kiedy pękła podtrzymująca ją stalowa lina. Gondola spadła na ziemię, a znajdujący się w niej pracownicy zginęli w wyniku uderzenia. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy nie byli w stanie pomóc ofiarom.

Reklama

Tajemnicze przyczyny wypadku

Nie jest jasne, dlaczego lina pękła. Gondola nie była przeciążona, a "korzystanie z niej przez trzy osoby (naraz) było zgodne z przepisami" – przekazała policja.

Budowa mostu w Horb am Neckar

Od dwóch lat w Horb am Neckar powstaje most drogowy nad doliną Neckaru. Zatrudnionych na budowie jest około 70 osób – podał dziennik "Bild".